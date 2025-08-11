 Javier Milei lanzará la campaña libertaria bonaerense en La Plata con un acto masivo
Javier Milei lanzará la campaña libertaria bonaerense en La Plata con un acto masivo

El jueves pasado, el presidente se reunió con los candidatos locales en Villa Celina, La Matanza.

FOTO DE ARCHIVO. Javier Milei, mientras expresa su tradicional "¡Viva la libertad, carajo!.
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei dará inicio formal a la campaña electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires con un acto en el Club Atenas de La Plata. El encuentro será el jueves a las 18. Se espera la asistencia de unas 6.000 personas.

Organizado por Sebastián Pareja, jefe de campaña para las elecciones de septiembre y octubre, el acto marcará la segunda visita de Milei a territorio bonaerense en una semana. El jueves pasado, el presidente se reunió con los candidatos locales en Villa Celina, La Matanza.

Si bien aún no se confirmaron todos los oradores, se anticipó la presencia de Milei y la invitación a todo el gabinete. La mesa política definirá el cronograma de actividades provinciales en una reunión de hoy en la Casa Rosada.

La capacidad de convocatoria

A diferencia del encuentro en La Matanza, que se centró en presentar a los candidatos, este acto buscará demostrar la capacidad de convocatoria del espacio libertario. Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, encabeza la lista en la Octava Sección Electoral.

La mesa política de PBA, integrada por Karina Milei, Santiago Caputo y Eduardo "Lule" Menem, trabaja para mejorar los resultados en la provincia, donde la participación electoral fue baja en los comicios recientes. Según una encuesta de Zuban Córdoba en julio, el 21,6% de los encuestados considera no votar en las próximas elecciones.

La estrategia de campaña se centrará en el eje "kirchnerismo versus libertad" e inseguridad, mientras se evalúan otras recorridas.

Temas Buenos Aires
