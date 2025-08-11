Javier Milei lanzará la campaña libertaria bonaerense en La Plata con un acto masivo

La mesa política de PBA, integrada por Karina Milei, Santiago Caputo y Eduardo "Lule" Menem, trabaja para mejorar los resultados en la provincia, donde la participación electoral fue baja en los comicios recientes. Según una encuesta de Zuban Córdoba en julio, el 21,6% de los encuestados considera no votar en las próximas elecciones.