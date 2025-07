"La Vicepresidenta no es parte del Gobierno ni del proyecto", sentenció Adorni

No obstante, buscó bajarle el tono a los conflictos en la administración nacional. “¿Por qué no se podría gobernar con eso? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes. Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta, o sobre otras personas, no importa... Simplemente no forma parte del Gobierno, de la gestión y del día a día, y no es parte de este proyecto”, continuó, durante su conferencia de prensa. Asimismo, definió el vínculo con Villarruel en este momento como una “relación institucional”.