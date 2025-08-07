Javier Milei lanzó su campaña en Buenos Aires con un mensaje contundente en una polémica pancarta

En un terreno baldío del asentamiento Las Achiras, en el corazón de La Matanza, el presidente Javier Milei lanzó este mediodía su campaña en la provincia de Buenos Aires junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA). Con una puesta en escena cargada de simbolismo, los dirigentes posaron con buzos violetas y una bandera con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”, diseñada con la misma tipografía del histórico informe de la Conadep, el “Nunca Más”.