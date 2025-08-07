Javier Milei lanzó su campaña en Buenos Aires con un mensaje contundente en una polémica pancarta

En un terreno baldío del asentamiento Las Achiras, en el corazón de La Matanza, el presidente Javier Milei lanzó este mediodía su campaña en la provincia de Buenos Aires junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA). Con una puesta en escena cargada de simbolismo, los dirigentes posaron con buzos violetas y una bandera con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”, diseñada con la misma tipografía del histórico informe de la Conadep, el “Nunca Más”.
El acto marcó el puntapié inicial de la campaña electoral de LLA en territorio bonaerense, a menos de un mes de las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025, en las que se renovará la mitad de la Legislatura provincial.
Alianza entre La Libertad Avanza y Pro
Uno de los puntos salientes del evento fue la escenificación del acuerdo político entre LLA y Pro. Junto a Milei se mostraron Cristian Ritondo, jefe del partido amarillo en la provincia, y Sebastián Pareja, principal armador del oficialismo libertario en Buenos Aires. Ambos trabajaron durante semanas para cerrar la alianza que ahora se traduce en listas conjuntas en las ocho secciones electorales.
Además, participaron dirigentes como Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Maximiliano Bondarenko, quien competirá en la difícil tercera sección. Todos lucieron el abrigo violeta elegido para marcar la identidad de campaña.
Milei, el eslogan y la polémica por el “Nunca Más”
Milei fue el único de los presentes que no vistió la prenda oficial de campaña. Sin embargo, se ubicó en el centro de la foto grupal sosteniendo la bandera con el mensaje que abre su campaña: “Kirchnerismo nunca más”, en una clara estrategia de polarización contra el peronismo.
La utilización de la tipografía del informe “Nunca Más”, elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), generó controversia inmediata en redes sociales y sectores de derechos humanos. El asesor presidencial Santiago Caputo y Sebastián Pareja fueron los responsables de consensuar este mensaje provocador, buscando impactar en el electorado bonaerense más crítico con el kirchnerismo.
“El eslogan refleja el sentimiento de muchos bonaerenses. Habla de dejar atrás prácticas como las candidaturas testimoniales”, justificaron fuentes libertarias.
Protagonistas y territorios clave
La foto también incluyó a los principales candidatos que competirán por bancas en las ocho secciones electorales. Estuvieron presentes:
Gonzalo Cabezas (Cuarta sección)
Natalia Blanco (Segunda)
Oscar Liberman (Sexta)
Alejandro Speroni (Séptima)
Francisco Adorni (Octava)
Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el economista José Luis Espert —quienes encabezarán las listas en Capital— ocuparon un rol destacado en el armado y serán figuras centrales en la campaña itinerante por el conurbano.
Un desafío electoral en terreno hostil
La elección en Buenos Aires no será sencilla para Milei. En la Casa Rosada admiten que se preparan para una contienda compleja, sobre todo en las secciones primera y tercera, donde se concentra el 70% del padrón provincial y donde el peronismo tiene fuerte presencia.
“Es un terreno difícil, pero no imposible”, sostuvo Pareja en diálogo con LN+. La estrategia de LLA será apostar a la nacionalización de la campaña y a la alta visibilidad de los candidatos. El objetivo: conquistar los municipios del conurbano con mensajes disruptivos y alianzas territoriales.
El acuerdo con los Macri y tensiones internas
La foto en La Matanza coincidió con la oficialización del pacto electoral entre Milei y Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de las fricciones, finalmente Pro logró incorporar candidatos en la lista de LLA, aunque hubo demoras y tensiones por la redacción del comunicado conjunto.
Mauricio Macri decidió no mostrarse públicamente con Karina Milei, y hubo roces por el destrato hacia su primo Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Por ahora, el exfuncionario Fernando de Andreis se perfila como uno de los representantes del macrismo en la boleta nacional.
¿Quiénes acompañarán la lista?
Entre los posibles nombres que baraja Pro para integrar las listas junto a LLA se mencionan a Jimena de la Torre, actual consejera de la Magistratura, y a Pilar Ramírez, figura cercana a Karina Milei. Sin embargo, desde el entorno presidencial relativizan la importancia de esos trascendidos.
Elecciones Buenos Aires 2025: ¿qué se vota?
El 7 de septiembre se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores en la Legislatura bonaerense. Los comicios se llevarán a cabo en las ocho secciones electorales y serán clave para definir el equilibrio de poder en el distrito más poblado del país.
LLA concentrará su campaña en los 24 municipios del conurbano, donde buscará posicionarse como una alternativa real al peronismo y al radicalismo. Será, sin duda, una de las batallas políticas más decisivas del año.