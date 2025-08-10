 Terminó el streaming del Conicet: el conmovedor mensaje al cierre de la transmisión
Secciones
SociedadActualidad

Terminó el streaming del Conicet: el conmovedor mensaje al cierre de la transmisión

Tras semanas de exploración, culminó la histórica misión de los científicos argentinos y del Schmidt Ocean Institute en el cañón submarino Mar del Plata.

La estrella de mar encontrada por el Conicet en Mar del Plata Infobae
Hace 1 Hs

Tras varias semanas de exploración en aguas profundas, concluyó la transmisión en vivo del proyecto oceanográfico impulsado por el Conicet y el Schmidt Ocean Institute, que permitió seguir en tiempo real las investigaciones científicas realizadas en el cañón submarino Mar del Plata. 

La misión, que alcanzó profundidades de hasta 3.900 metros gracias al robot ROV SuBastian, marcó un antes y un después para la ciencia marina en Argentina.

“¡Ahí está, lo estábamos esperando!”: el pez que sorprendió en la transmisión del Conicet desde el fondo del mar argentino

“¡Ahí está, lo estábamos esperando!”: el pez que sorprendió en la transmisión del Conicet desde el fondo del mar argentino

La iniciativa cautivó a más de 80.000 espectadores a través de YouTube, quienes pudieron presenciar imágenes inéditas de la biodiversidad del Atlántico Sur. Entre los registros más impactantes se destacaron ejemplares del pulpo Dumbo, calamares abisales, peces telescopio, cangrejos, medusas y una particular estrella de mar bautizada por los investigadores como “culona”.

Durante el cierre, el equipo agradeció el acompañamiento del público y subrayó el rol clave de la universidad pública y el sistema científico nacional. “Estamos orgullosos de haber sido formados en universidades públicas y de trabajar para el Conicet, haciendo ciencia por y para el país”, expresó una de las científicas a bordo.

“Sin presupuesto, la ciencia tucumana se apaga”: la advertencia del INTI y Conicet frente a Casa de Gobierno

“Sin presupuesto, la ciencia tucumana se apaga”: la advertencia del INTI y Conicet frente a Casa de Gobierno

El material obtenido será incorporado a repositorios científicos y educativos, con fines de investigación y divulgación. Además, se anunció que ya están en marcha nuevas expediciones en Uruguay y otros sectores del Atlántico Sur, con el compromiso de seguir transmitiendo en vivo para que la sociedad continúe participando de estos descubrimientos, consignó el diario "Ámbito".

Temas Mar del PlataConicetArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué los científicos del Conicet no quieren una bienvenida en el puerto

Por qué los científicos del Conicet no quieren una bienvenida en el puerto

Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Sexualmente hablando: mujeres célibes
2

Sexualmente hablando: mujeres célibes

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
3

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central
4

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
5

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: Fue una vergüenza
6

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"

Más Noticias
Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Derecho de la UNT integra la IA a su oferta académica con dos nuevas diplomaturas

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

Copenhagen Fashion Week: la ciudad más cool que apuesta por la moda sostenible

Comentarios