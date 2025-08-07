“¡Ahí está, lo estábamos esperando!”: el pez que sorprendió en la transmisión del Conicet desde el fondo del mar argentino

“Lo estábamos esperando, no lo habíamos visto hasta ahora”, dijo con entusiasmo el científico a cargo de la transmisión, apenas el animal se hizo visible en la pantalla. La aparición ocurrió durante la histórica expedición organizada por el Conicet en conjunto con el Schmidt Ocean Institute, que batió récords de audiencia para una transmisión científica en Argentina y sigue generando repercusión por la calidad de las imágenes captadas a más de 3.700 metros de profundidad.