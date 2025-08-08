 Por qué los científicos del Conicet no quieren una bienvenida en el puerto
Secciones
SociedadActualidad

Por qué los científicos del Conicet no quieren una bienvenida en el puerto

Los biólogos marinos todavía tendrán tareas pendientes en su llegada a tierra firme.

Hace 1 Hs

La expedición de investigación que llevaron adelante científicos del Conicet y el Schmidt Ocean Institute está llegando a su fin. Después de semanas de inmersiones al fondo del océano, a más de 3.000 metros de profundidad, los investigadores empezaron a alistarse para regresar a sus hogares. Pero antes, hicieron un particular pedido.

Encontraron a Gary, la mascota de Bob Esponja, en el stream del Conicet

Encontraron a Gary, la mascota de Bob Esponja, en el stream del Conicet

Las transmisiones en vivo desde el fondo del mar lograron captar tanta audiencia como nunca antes había registrado el instituto estadounidense. Más de un millón de visualizaciones se suman entre todas las transmisiones que se hicieron. Es que miles de personas se sumaron cada día a ver las curiosidades que deparaban las profundidades del Cañón de Mar del Plata.

Los argentinos, efusivos como siempre, empezaron a preparar vía redes sociales una recibida para el regreso del Falkor Too al puerto. Pero los planes de bienvenida deberán ser pospuestos o suspendidos hasta nuevo aviso. Este 10 de agosto será la última transmisión y solo horas después regresarán los investigadores, pero esperan que las plataformas de arribo estén vacías.

El comunicado de los expedicionistas del Conicet

La noticia llegó hasta altamar donde los científicos observan flora y fauna marina. Por eso, desde el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa), pidieron encarecidamente un acompañamiento “a la distancia” que les permita finalizar rápidamente con las tareas que todavía tienen pendientes.

“La campaña de Talud Continental IV tuvo una repercusión maravillosa y nos emociona saber cuánto interés y apoyo generó”, escribieron para abrir el comunicado. “Sabemos que muchas personas quisieran acercarse a recibirnos, pero al llegar aún tendremos mucho por hacer: descargar equipos, coordinar fletes y cerrar la logística de la expedición”, detallaron.

El comunciado del Gempa

De este modo, pidieron “con mucho respeto y cariño” que se haga un acompañamiento desde la distancia, de la misma forma en que se dio hasta ahora. En este sentido, los expedicionistas buscan “completar todo sin demoras y volver a casa lo antes posible”, donde los esperan sus propias familias.

La publicación que se hizo en la cuenta de Instagram del grupo de investigación alcanzó más de 26.000 me gusta y superó los 650 comentarios de agradecimiento.

Temas Mar del PlataConicet
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuidado: intentan estafar pidiendo dinero para la expedición del Conicet bajo el mar

Cuidado: intentan estafar pidiendo dinero para la expedición del Conicet bajo el mar

Estrella de mar culona: qué se sabe de la especie encontrada por el Conicet en Mar del Plata

Estrella de mar "culona": qué se sabe de la especie encontrada por el Conicet en Mar del Plata

Mientras el streaming del Conicet asombra, el sector científico pierde más de 4.000 empleos

Mientras el streaming del Conicet asombra, el sector científico pierde más de 4.000 empleos

Encontraron a Gary, la mascota de Bob Esponja, en el stream del Conicet

Encontraron a Gary, la mascota de Bob Esponja, en el stream del Conicet

¿Hasta cuándo se podrá ver la transmisión del fondo del mar en el Conicet?

¿Hasta cuándo se podrá ver la transmisión del fondo del mar en el Conicet?

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
3

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
5

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
6

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Más Noticias
Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

¿Cómo estará el clima el fin de semana y cuándo volverá el frío a la Argentina?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Comentarios