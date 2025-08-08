Por qué los científicos del Conicet no quieren una bienvenida en el puerto

La expedición de investigación que llevaron adelante científicos del Conicet y el Schmidt Ocean Institute está llegando a su fin. Después de semanas de inmersiones al fondo del océano, a más de 3.000 metros de profundidad, los investigadores empezaron a alistarse para regresar a sus hogares. Pero antes, hicieron un particular pedido.
Las transmisiones en vivo desde el fondo del mar lograron captar tanta audiencia como nunca antes había registrado el instituto estadounidense. Más de un millón de visualizaciones se suman entre todas las transmisiones que se hicieron. Es que miles de personas se sumaron cada día a ver las curiosidades que deparaban las profundidades del Cañón de Mar del Plata.
Los argentinos, efusivos como siempre, empezaron a preparar vía redes sociales una recibida para el regreso del Falkor Too al puerto. Pero los planes de bienvenida deberán ser pospuestos o suspendidos hasta nuevo aviso. Este 10 de agosto será la última transmisión y solo horas después regresarán los investigadores, pero esperan que las plataformas de arribo estén vacías.
El comunicado de los expedicionistas del Conicet
La noticia llegó hasta altamar donde los científicos observan flora y fauna marina. Por eso, desde el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa), pidieron encarecidamente un acompañamiento “a la distancia” que les permita finalizar rápidamente con las tareas que todavía tienen pendientes.
“La campaña de Talud Continental IV tuvo una repercusión maravillosa y nos emociona saber cuánto interés y apoyo generó”, escribieron para abrir el comunicado. “Sabemos que muchas personas quisieran acercarse a recibirnos, pero al llegar aún tendremos mucho por hacer: descargar equipos, coordinar fletes y cerrar la logística de la expedición”, detallaron.
De este modo, pidieron “con mucho respeto y cariño” que se haga un acompañamiento desde la distancia, de la misma forma en que se dio hasta ahora. En este sentido, los expedicionistas buscan “completar todo sin demoras y volver a casa lo antes posible”, donde los esperan sus propias familias.
La publicación que se hizo en la cuenta de Instagram del grupo de investigación alcanzó más de 26.000 me gusta y superó los 650 comentarios de agradecimiento.