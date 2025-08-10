 Atlético Tucumán deberá reorganizar la defensa de cara al partido por Copa Argentina
Atlético Tucumán

Atlético Tucumán deberá reorganizar la defensa de cara al partido por Copa Argentina

Ignacio Galván se retiró con una dolencia del partido frente al "Canalla", y si bien se esperan los estudios, todo indicaría que se trataría de un desgarro en el isquiotibial; Maximiliano Villa y Lautaro Godoy también se retiraron con algunas molestias, y estarían en duda para el duelo contra Newell's.

