Atlético Tucumán deberá reorganizar la defensa de cara al partido por Copa Argentina
Ignacio Galván se retiró con una dolencia del partido frente al "Canalla", y si bien se esperan los estudios, todo indicaría que se trataría de un desgarro en el isquiotibial; Maximiliano Villa y Lautaro Godoy también se retiraron con algunas molestias, y estarían en duda para el duelo contra Newell's.
