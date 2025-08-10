La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"

Desde la cuenta de Instagram @derosarioydecentralok difundieron un video que muestra un colectivo con los vidrios rotos y criticaron el accionar policial. Según el mensaje, hubo un maltrato hacia los hinchas y no se respetó el tiempo de salida de la hinchada visitante, lo que derivó en una concentración masiva que terminó en piedrazos contra los micros. El texto advierte que esta situación empaña la fiesta y podría afectar la posibilidad de que los clubes vuelvan a llevar visitantes a Tucumán. Enzo Sánchez, testigo presencial, relató que varios micros con simpatizantes de Rosario Central habrían transitado por avenida Juan B. Justo sin escolta policial.