Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

La cuenta de Instagram @derosarioydecentralok publicó un video en el que se vería un colectivo con los vidrios rotos. “A la salida y después de un mal trato policial para con los hinchas, no respetaron el tiempo de salida de una hinchada y salieron todos juntos. Era cantado que iba a pasar en plena avenida esto. Todos piedrazos a los bondis hasta que empezamos a bajar y se fueron, pero esto empaña la fiesta y empieza a bajar la posibilidad de que los clubes puedan llevar visitantes. Quienes organizan la seguridad, la verdad, un papelón”, denunció la cuenta.