Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

La vuelta del público visitante al estadio Monumental “José Fierro” no habría terminado de la mejor manera. Luego del empate entre Atlético y Rosario Central, se habrían registrado incidentes en la avenida Juan B. Justo, donde se registraron destrozos, enfrentamientos y un fuerte cuestionamiento al operativo de seguridad.
La cuenta de Instagram @derosarioydecentralok publicó un video en el que se vería un colectivo con los vidrios rotos. “A la salida y después de un mal trato policial para con los hinchas, no respetaron el tiempo de salida de una hinchada y salieron todos juntos. Era cantado que iba a pasar en plena avenida esto. Todos piedrazos a los bondis hasta que empezamos a bajar y se fueron, pero esto empaña la fiesta y empieza a bajar la posibilidad de que los clubes puedan llevar visitantes. Quienes organizan la seguridad, la verdad, un papelón”, denunció la cuenta.
Post Instagram
Según el testimonio de Enzo Sánchez, testigo de la situación e hincha del "Decano", varios micros con hinchas comunes del equipo rosarino habrían salido por avenida Juan B. Justo sin escolta policial. “Desde la Chile hasta la Italia, aproximadamente, fueron agredidos con cascotes y ladrillos que destrozaron vidrios”, relató.
Sánchez habría asegurado que hinchas de Atlético habrían aprovechado la “zona liberada” para atacar los vehículos, y que él mismo habría estado a punto de ser alcanzado por un proyectil. “Fue una locura cómo volaban los ladrillos. A mí casi me impacta uno que rebotó en el vidrio de un micro”, comentó.
La violencia habría escalado cuando algunos simpatizantes de Rosario Central descendieron de los ómnibus para agredir a personas que encontraban sobre la avenida. “Espantoso y vergonzoso el final del operativo; no pasó una tragedia de milagro”, lamentó el testigo.
El saldo habría sido un escenario caótico: vidrios rotos, micros a gran velocidad para escapar de la zona y proyectiles cruzando el aire. “Todavía hay ladrillos y escombros en la avenida de lo que fue ese hecho”, indico Sánchez.
Hasta el momento, las autoridades no habrían emitido un comunicado oficial sobre los disturbios ni confirmado si hubo personas detenidas o heridas de gravedad.