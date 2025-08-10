 Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
Hubo plan, presión y avances por las bandas, pero la definición no acompañó y el rival eligió refugiarse para sostener la valla invicta.

FIRME TITULAR. Matias Mansilla no tuvo muchas intervenciones en el partido frente a Central pero se mostró firme y mantiene su regularidad en el equipo titular. LA GACETA / DIEGO ARAOZ
Hace 13 Min

En el José Fierro la trama fue clara: Atlético Tucumán propuso, Rosario Central protegió su invicto.
Adrián Sánchez fue la bandera, con Kevin Ortiz y Marcelo Ortiz firmes.
Queda la sensación de que el gol estuvo cerca, pero no encontró la última puntada.

Matías Mansilla (6):

Casi no fue exigido durante el partido, lo que habla del buen trabajo defensivo de su equipo. Bajo los tres palos se mostró correcto, sin errores, y estuvo firme en las pelotas aéreas, logrando despejes claves en momentos puntuales para mantener el arco en cero.

Maximiliano Villa (5):

Realizó mucho recorrido por su banda, mostrando buena actitud para sumarse al ataque. Sin embargo, le faltó precisión a la hora de definir o asistir en los últimos metros, lo que disminuyó el impacto ofensivo que podía tener por su sector.

Clever Ferreira (6):

Se mostró sólido y firme en los cruces defensivos, cumpliendo su rol con eficacia. Además, intentó sorprender con un remate potente que se desvió apenas, generando peligro y demostrando que puede aportar también en ataque.

Marcelo Ortiz (6):

Ganó varios duelos clave en defensa y cortó avances importantes del rival en momentos complicados del partido. Su desempeño fue fundamental para sostener la línea defensiva y darle seguridad al equipo.

Miguel Brizuela (6):

Se mantuvo ordenado durante todo el encuentro y no cometió errores groseros. Fue una pieza clave para sostener la estructura defensiva y mantener la línea del fondo compacta.

Ignacio Galván (5):

Tuvo una buena irrupción para romper líneas en la jugada que terminó en el gol anulado, mostrando decisión y velocidad. Sin embargo, con el correr del partido su presencia fue perdiendo intensidad y salió reemplazado.

Adrián Sánchez (7):

La figura del equipo. Se mostró sólido en la recuperación, consolidando el mediocampo y complementándose bien con Kevin Ortiz. Su aporte fue clave para darle mayor dinámica al juego y generar circuitos efectivos de pase.

Kevin Ortiz (6):

Cumplió bien con el orden y la cobertura en el medio campo, mostrando practicidad en el toque corto y eficacia para recuperar la pelota. La dupla que formó con Sánchez elevó el rendimiento de ambos, aunque cometió un pase errado que derivó en un contraataque rival.

Lautaro Godoy (5):

Demostró voluntad y ganas para sumarse al ataque, incluyendo un remate peligroso antes del descanso. Sin embargo, le faltó claridad y definición para ser más determinante en la creación de juego ofensivo.

Mateo Bajamich (5):

Aportó dinamismo y potencia en el ataque, sumándose a las transiciones rápidas y contragolpes, como el que terminó en el tiro de Godoy. Aun así, le faltó presencia y peso en el área rival para generar mayor peligro frente al arco.

Leandro Díaz (5):

Generó juego y buscó crear espacios, aunque chocó bastante con la defensa rival. Falló en dos mano a mano importantes y fue protagonista involuntario de la falta previa que anuló el gol del equipo, lo que le restó impacto ofensivo.

Franco Nicola (4):

Flojo. Entró para darle aire por afuera y no logró conectarse ni sumar profundidad.

Lisandro Cabrera (5):

Quiso ser referencia en el área; peleó arriba y ofreció diagonales, pero no le llegó una clara.

Mateo Coronel (-):

Se mostró para jugar y participó en la acción por derecha que terminó con el remate de Laméndola; sin chances propias.

Nicolás Laméndola (-):

Aportó velocidad y probó de media distancia en el final; pero sin demasiada peligrosidad.

Damián Martínez (-):

Ingresó por Villa para cerrar el costado; en la última, ejecutó mal un lateral y perdió la pelota.

