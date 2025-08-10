El sincero balance de Lucas Pusineri sobre el empate entre Atlético Tucumán y Rosario Central: "Perdimos dos puntos"

Lucas Pusineri valoró el empate sin goles ante Rosario Central como un partido en el que su equipo logró un nivel competitivo ante un rival de jerarquía. “Fuimos superiores sobre todo en el primer tiempo y merecimos más”, afirmó el entrenador de Atlético.
Para Pusineri, el resultado deja una sensación de oportunidad perdida: “En esa disyuntiva perdimos dos puntos, pero destacable es el esfuerzo de mis dirigidos. Seguro que es el camino”.
El técnico destacó la entrega de sus jugadores, que se fueron aplaudidos por la hinchada tras dejar todo en la cancha. El equipo está jugando con solidez y comodidad. En la primera etapa tuvimos situaciones claras para convertir y eso muestra el buen funcionamiento”, agregó.
El DT reconoció que hay detalles por ajustar, especialmente en la circulación y las asociaciones, para mejorar el juego colectivo. “Me quedo con muchas cosas positiva de este partido”, cerró Pusineri.