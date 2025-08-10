Este error en tu rutina de maquillaje puede acelerar el envejecimiento de tu piel

Esto no es solo una cuestión de "limpiar la cara". Lo que está en juego es la barrera protectora de la piel, también conocida como estrato córneo. Esta capa es la primera línea de defensa contra irritantes, encargada de retener la humedad y ayudar a la piel a repararse. Si durante la remoción del maquillaje "estás despojando a tu piel de sus lípidos, o dejando maquillaje en la piel que resulta en congestión, la barrera cutánea no puede funcionar en su mejor momento", asegura la Dra. Yadav.