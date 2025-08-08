Harvard revela cuántas veces a la semana deberías bañarte para cuidar tu piel

Las razones para ducharse a diario son variadas: miedo al olor corporal, la necesidad de despabilarse a la mañana o terminar al día con un baño relajante. Aunque estas razones tienen su lógica, la idea de que bañarse a diario es más saludable es un mito según explica un estudio de Harvard publicado por Robert H. Shmerling, el ex jefe clínico de la división de reumatología del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC) y miembro actual de la facultad de Medicina de la prestigiosa universidad.