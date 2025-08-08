Julieta Prandi se descompensó cuando daba sus palabras finales en el juicio contra Contardi

Antes de cerrar su declaración, Prandi pidió al tribunal que actúe con celeridad y responsabilidad, expresando su temor por su seguridad y la de sus hijos. “Quiero que el tribunal haga Justicia. Que lo que me queda de vida, pueda ser en paz”, rogó. Y lanzó una advertencia: “Sepan que en estos días esta persona es capaz de hacer cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos les voy a pedir que lo detengan. Van a ser responsables de lo que pueda pasar”.