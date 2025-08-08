 Cuándo se conocerá la sentencia a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi
Cuándo se conocerá la sentencia a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi

Durante este viernes se llevarán a cabo los alegatos y los jueces podrán tomar la decisión.

Hace 3 Hs

Este viernes el Tribunal de Campana será sede de una de las últimas instancias del juicio de Julieta Prandi contra su ex marido, Claudio Contardi. El juicio inició este miércoles y tuvo dos jornadas de audiencias donde los involucrados declararon. El empresario gastronómico está acusado de abuso sexual y violencia.

Durante la primera jornada del juicio, declararon en debate oral tanto Contardi como Prandi. Estuvieron presentes los jueces Lucía Leiro, Mariano Aguilar y Daniel Répolo. En la segunda jornada, el jueves, se presentaron a declarar testigos, psicólogos y peritos que aseveraron las declaraciones de la denunciante.

Cuándo podría conocerse la condena a Contardi

Por lo pronto, este viernes se lleva a cabo la instancia final del juicio. La defensa de Contardi y la de Prandi –integrada por Javier Baños, Germán Grancone, Ignacio Grimaldi y Fernando Burlando– expondrán las conclusiones finales, sus apreciaciones de los hechos y pedirán una condena en favor de unos u otros.

Todavía no se determinó el momento exacto en que se dará a conocer la condena. Se estima, sin embargo, que podría emitirse este mismo viernes. Caso contrario, se daría a conocer la semana próxima durante los primeros días. Al respecto, Prandi hizo una dolorosa declaración: “No hay condena que valga por los años de vida que me robó”.

Crudas declaraciones de Julieta Prandi

El martes, la actriz y conductora declaró a puertas cerradas ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 12, donde relató los episodios más oscuros de su vida: “Si me mataba, me hacía un favor”, expresó entre lágrimas. “Cuando estaba durmiendo, me agarraba del cuello, se ponía atrás y me decía barbaridades”, recordó Prandi ante los jueces.

Además, la denunciante sostuvo que el hombre “ejercía un control absoluto” sobre ella, según Infobae. Lo graficó en episodios donde la llevaba y traía hasta el trabajo sin permitirle estar sola, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”. “Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó y reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

