Cuándo se conocerá la sentencia a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi

Este viernes el Tribunal de Campana será sede de una de las últimas instancias del juicio de Julieta Prandi contra su ex marido, Claudio Contardi. El juicio inició este miércoles y tuvo dos jornadas de audiencias donde los involucrados declararon. El empresario gastronómico está acusado de abuso sexual y violencia.
Durante la primera jornada del juicio, declararon en debate oral tanto Contardi como Prandi. Estuvieron presentes los jueces Lucía Leiro, Mariano Aguilar y Daniel Répolo. En la segunda jornada, el jueves, se presentaron a declarar testigos, psicólogos y peritos que aseveraron las declaraciones de la denunciante.
Cuándo podría conocerse la condena a Contardi
Por lo pronto, este viernes se lleva a cabo la instancia final del juicio. La defensa de Contardi y la de Prandi –integrada por Javier Baños, Germán Grancone, Ignacio Grimaldi y Fernando Burlando– expondrán las conclusiones finales, sus apreciaciones de los hechos y pedirán una condena en favor de unos u otros.
Todavía no se determinó el momento exacto en que se dará a conocer la condena. Se estima, sin embargo, que podría emitirse este mismo viernes. Caso contrario, se daría a conocer la semana próxima durante los primeros días. Al respecto, Prandi hizo una dolorosa declaración: “No hay condena que valga por los años de vida que me robó”.
Crudas declaraciones de Julieta Prandi
El martes, la actriz y conductora declaró a puertas cerradas ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 12, donde relató los episodios más oscuros de su vida: “Si me mataba, me hacía un favor”, expresó entre lágrimas. “Cuando estaba durmiendo, me agarraba del cuello, se ponía atrás y me decía barbaridades”, recordó Prandi ante los jueces.
Además, la denunciante sostuvo que el hombre “ejercía un control absoluto” sobre ella, según Infobae. Lo graficó en episodios donde la llevaba y traía hasta el trabajo sin permitirle estar sola, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”. “Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó y reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.