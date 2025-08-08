Cuándo se conocerá la sentencia a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi

Además, la denunciante sostuvo que el hombre “ejercía un control absoluto” sobre ella, según Infobae. Lo graficó en episodios donde la llevaba y traía hasta el trabajo sin permitirle estar sola, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”. “Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó y reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.