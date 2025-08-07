 La Justicia rechazó la prisión preventiva para Claudio Contardi, pero ratificó la restricción perimetral
La Justicia rechazó la prisión preventiva para Claudio Contardi, pero ratificó la restricción perimetral

El exmarido de Julieta Prandi no podrá acercarse a la actriz ni a sus hijos. El viernes se llevará adelante la audiencia de los alegatos en el juicio contra el empresario por abuso sexual agravado.

EL ACUSADO. El empresario gastronómico Claudio Contardi.
Hace 17 Min

El abogado de Julieta Prandi pidió la prisión preventiva para Claudio Contardi, peor la Justicia la rechazó. “Tienen que garantizar que el imputado comparezca a la audiencia de mañana”, aseguró Javier Baños al aire de TN.

Y agregó: “Se hicieron tres pedidos en forma subsidiaria. Primero, la prisión preventiva. Subsidiariamente, una medida de protección y como tercer subsidio que al menos se garantice que el imputado tenga que estar sí o sí mañana en la audiencia de los alegatos”.

Tras la deliberación, la fiscalía rechazó el pedido de prisión preventiva, pero renovó la medida perimetral que se encontraba vencida, por lo que el imputado no podrá acercarse a la modelo ni a sus dos hijos.

El exmarido de Julieta Prandi se defendió en medio del juicio por violación: “Soy inocente”

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi que está siendo juzgado por abuso sexual con acceso carnal agravado, rompió el silencio en medio del juicio y se defendió.

"Yo soy inocente, y el tiempo va a demostrar que soy inocente“, dijo Contardi a la salida de los Tribunales de Campana.

El empresario volvió a argumentar, tal como lo hizo durante su declaración testimonial, que Julieta Prandi dijo que fue "un buen marido y un buen padre" en algunas entrevistas que dio en el pasado.

“Hicieron notas divinas con mi familia. No sé qué fue lo que pasó, no sé por qué me denunció”, declaró la expareja de la actriz.

Unos minutos después, Julieta Prandi llegó a los Tribunales de Campana y le respondió a Contardi. “Que pruebe que es inocente, que se haga las pericias”, respondió antes de entrar al juicio y presenciar la declaración de su actual pareja, Emanuel Ortega.

Luego, se refirió al fallido que tuvo Contardi en su declaración: “Él terminó de condenarse diciendo ´nunca abusé de ella sin su consentimiento´".

En ese mismo sentido, agregó: “Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro”.

Julieta Prandi
