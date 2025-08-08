Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Para explicar la aprobación del aumento al financiamiento universitario, la declaración de la emergencia en pediatría y el emplazamiento de las comisiones para tratar proyectos que buscan reforzar los fondos para las provincias, el funcionario advirtió que esto es producto de la etapa preelectoral que atravesamos y “donde el kirchnerismo se aprovechó de la situación para conseguir el apoyo de otros legisladores como el radicalismo o la Coalición Cívica y hacer un poco de demagogia”.