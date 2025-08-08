Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

“Perdimos todas”, fue el primer balance que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo después de una complicada jornada para el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados.
Para explicar la aprobación del aumento al financiamiento universitario, la declaración de la emergencia en pediatría y el emplazamiento de las comisiones para tratar proyectos que buscan reforzar los fondos para las provincias, el funcionario advirtió que esto es producto de la etapa preelectoral que atravesamos y “donde el kirchnerismo se aprovechó de la situación para conseguir el apoyo de otros legisladores como el radicalismo o la Coalición Cívica y hacer un poco de demagogia”.
En este contexto, Francos dejó en claro cuál será la postura de la administración libertaria y anticipó que si el Senado convalida las leyes de aumento del gasto y otros proyectos, el Poder Ejecutivo hará uso del veto. “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, advirtió.
En base a esta postura, el jefe de los ministros respaldó con datos sobre la evolución de la deuda pública y el manejo fiscal en las últimas décadas. Según Francos, la deuda argentina asciende hoy a U$S 500.000 millones, una cifra que –remarcó– se disparó desde los U$S 141.000 millones que registraba el país en 2001. En ese período, atribuyó al kirchnerismo la toma de U$S 303.000 millones de esa deuda total, mientras que el gobierno actual logró reducir la cifra en U$S 34.000 millones desde su asunción.
Cumbre y campaña
El salón Eva Perón de la Casa Rosada albergó un cónclave libertario que contó con la presencia de todo el gabinete nacional y estuvo encabezado por el presidente Javier Milei.
Según trascendió, los responsables de las distintas carteras hicieron un repaso de cómo es el armado de La Libertad Avanza (LLA) en cada provincia y buscaron ordenar el discurso del Gobierno de cara a las elecciones nacionales de octubre.
El encuentro también sirvió para analizar y hablar sobre los avances de la gestión, la imagen del Gobierno y de cómo viene evolucionando la macroeconomía.
Mientras el encuentro se daba en el interior de Casa Rosada, afuera se concentraban los reclamos por el Día de San Cayetano. La principal movilización se dio entre Liniers y la Plaza de Mayo. A diferencia de otros años, la marcha finalizó con un acto de fuerte tono político en la Plaza de Mayo, donde se montó un importante vallado. Hubo fuertes reclamos a la gestión de Milei y cuestionamientos al ajuste y al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, impulsó la protesta la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), en alianza con sectores de la Iglesia, la CGT y las dos vertientes de la CTA.
Puntapié inicial
El presidente Milei marcó ayer el arranque de la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires con una foto en Villa Celina, partido de La Matanza, con sus principales candidatos para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Además de posar con los referentes del espacio, el mandatario se mostró sosteniendo una pancarta que dice “Kirchnerismo nunca más”, que hace alusión directa al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documentó los crímenes de la última dictadura militar.
En la postal apareció la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. Así como el próximo candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
Como en la provincia de Buenos Aires se darán dos elecciones entre septiembre y octubre, las locales y las nacionales, el Gobierno quiere aprovechar el clima de campaña generalizado para unificar los discursos y utilizar la polarización con el kirchnerismo como principal elemento de campaña. El slogan que inauguró la campaña fue ideado por el equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo, que ya se encuentra coordinando la campaña bonaerense con Sebastián Pareja.
El Gobierno nacional apuesta a que la crítica a la gestión de Axel Kicillof unifique el mensaje libertario. En un acto en la Fundación Faro, Milei afirmó que un resultado contundente podría significar “el fin del kirchnerismo”.
La participación de Milei en la campaña será selectiva y bajo estrictas medidas de seguridad, especialmente en municipios del Conurbano. Los libertarios prevén buenos resultados en Mar del Plata, mientras mantienen cautela respecto a Bahía Blanca tras el veto oficialista a la emergencia por inundaciones.
En el marco de su estrategia electoral para el proceso de medio término, Karina Milei y Mauricio Macri sellaron el acuerdo electoral entre LLA y el PRO para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.
“La base de este acuerdo es el compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027”, dijo en redes la hermana del Presidente sobre el acuerdo .