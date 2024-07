Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Emociones en canciones

“Siempre se puede volver a hacer las cosas que más nos hacen ser uno mismo”, afirma Ana Marcilla para invitar al recital que ofrecerá esta noche, desde las 22, en Santa Marta Restó (avenida Aconquija 1.645, Yerba Buena), en el cual promete emociones expresadas en un repertorio variado de canciones. “Agradezco enormemente a mi amigo Francisco Santamarina, quien me viene insistiendo hace bastante y no me suelta la mano; él pondrá su magia en la dirección y acompañamiento. Tendré también a los grossos de Quique Yance y Carla Guzmán y el cantor Grillo Córdoba también estará presente con su voz”, anticipa. “Cantar en mi vida es la manera más genuina que tengo para expresarme, y el disfrute se multiplica si lo hacés con las personas que te apoyan y buscan tu crecimiento personal y artístico. Me animé a volver como solista porque tengo esa contención arriba y abajo del escenario. Los afectos son, sin duda, lo más necesario para lograr las metas”, asevera.