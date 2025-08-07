 Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores “corporativistas” tras el revés en Diputados
Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores "corporativistas" tras el revés en Diputados

"Los argentinos estamos bancando un cambio con mucha fuerza y valentía. Recibimos un país al borde de la hiperinflación, fundido después de años de robo kirchnerista. Hoy, empezamos a recuperar el rumbo", dijo.

Tras el duro revés que sufrió la administración de Javier Milei en la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, señaló que "el gran freno para que la Argentina salga adelante son los legisladores corporativistas del Congreso".

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación afirmó que "los argentinos estamos bancando un cambio con mucha fuerza y valentía. Recibimos un país al borde de la hiperinflación, fundido después de años de robo kirchnerista. Hoy, empezamos a recuperar el rumbo: la inflación baja, las calles tienen orden y estamos desarmando cada mafia que dejaron".

"No es fácil. Es un esfuerzo enorme. Pero lo estamos haciendo todos, y principalmente cada argentino que tiene que salir a trabajar y ganar cada peso para cuidar a su familia", agregó.

Luego, sostuvo que "cuando empiezan a verse los resultados, aparecen los de siempre: los diputados kirchneristas, los radicales que les hacen el juego y la izquierda, que ven que se acercan las elecciones y quieren romper todo. Se oponen a cada reforma. Se desesperan por frenar el cambio. Pero nunca dicen de dónde sacar la plata. ¿Qué quieren? ¿Subir impuestos? ¿Llevarse puesto el crecimiento? ¿Volver a asfixiar al que trabaja?".

"Cuando empiezan a verse los resultados, aparecen los de siempre: los diputados kirchneristas, los radicales que les hacen el juego y la izquierda, que ven que se acercan las elecciones y quieren romper todo", señaló.

En ese punto, la funcionaria pidió que sean serios y responsables. "Cuando empiezan a verse los resultados, aparecen los de siempre: los diputados kirchneristas, los radicales que les hacen el juego y la izquierda, que ven que se acercan las elecciones y quieren romper todo", señaló.

La fuerte crítica de Patricia Bullrich tras el revés que sufrió el oficialismo 

"Cuando ellos gobiernan, hacen siempre lo mismo: imprimen billetes sin parar, empobrecen a todos y sostienen los negocios que les llenan sus bolsillos. Hoy tenemos una chance única: terminar con la inflación, ordenar el país de verdad y dejar que los argentinos trabajen sin que el Estado les ponga el pie encima", sumó.

Por último, Bullrich dijo que "el gran freno para que la Argentina salga adelante son los legisladores corporativistas del Congreso. Los que no quieren soltar sus privilegios y hacen todo lo posible para tirar abajo al Gobierno. Los que quieren que vuelvan 12 millones de personas a la pobreza, que salieron gracias a este Gobierno".

"Sea quien sea, en octubre se define todo: o elegimos una Argentina que cambie, que solucione y que mire para adelante, o dejamos que vuelvan los que siempre nos hundieron en inflación, inseguridad y pobreza.La batalla es ahí. Y hay que darla con firmeza", cerró.

