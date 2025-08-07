Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores “corporativistas” tras el revés en Diputados

Luego, sostuvo que "cuando empiezan a verse los resultados, aparecen los de siempre: los diputados kirchneristas, los radicales que les hacen el juego y la izquierda, que ven que se acercan las elecciones y quieren romper todo. Se oponen a cada reforma. Se desesperan por frenar el cambio. Pero nunca dicen de dónde sacar la plata. ¿Qué quieren? ¿Subir impuestos? ¿Llevarse puesto el crecimiento? ¿Volver a asfixiar al que trabaja?".