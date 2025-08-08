Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

El presidente Javier Milei se dirigirá a la Nación hoy a las 21, a través de una cadena nacional, para detallar los vetos presidenciales aplicados esta semana a normativas relacionadas con discapacidad y jubilaciones. El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada.
Adorni justificó la cadena nacional al argumentar que el presidente abordará exhaustivamente estos temas: "No voy a anticipar detalles sobre los vetos ni sobre la situación en el Congreso, ya que el Presidente de la Nación realizará una cadena nacional a las nueve de la noche precisamente para referirse a estos asuntos", precisó.
Cabe recordar que el miércoles, a oposición, envalentonada, rechazó decretos clave que desregulaban organismos como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional. Ahora, estos reveses legislativos pasarán al Senado, donde el panorama se presenta aún más adverso para el oficialismo.
Desde el entorno de Martín Menem minimizaron el impacto de la derrota, atribuyéndola a un "manotazo de ahogado" de la oposición que busca dañar al Gobierno. Sin embargo, otros sectores libertarios reconocen que la situación es más compleja, producto de "acuerdos rotos" y decisiones internas que debilitaron la coalición gobernante.