 Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos
Secciones
Política

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

El vocero Manuel Adorni justificó la cadena nacional al argumentar que el presidente abordará exhaustivamente estos temas.

Javier Milei.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei se dirigirá a la Nación hoy a las 21, a través de una cadena nacional, para detallar los vetos presidenciales aplicados esta semana a normativas relacionadas con discapacidad y jubilaciones. El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada.

Adorni justificó la cadena nacional al argumentar que el presidente abordará exhaustivamente estos temas: "No voy a anticipar detalles sobre los vetos ni sobre la situación en el Congreso, ya que el Presidente de la Nación realizará una cadena nacional a las nueve de la noche precisamente para referirse a estos asuntos", precisó.

Cabe recordar que el miércoles, a oposición, envalentonada, rechazó decretos clave que desregulaban organismos como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional. Ahora, estos reveses legislativos pasarán al Senado, donde el panorama se presenta aún más adverso para el oficialismo. 

Desde el entorno de Martín Menem minimizaron el impacto de la derrota, atribuyéndola a un "manotazo de ahogado" de la oposición que busca dañar al Gobierno. Sin embargo, otros sectores libertarios reconocen que la situación es más compleja, producto de "acuerdos rotos" y decisiones internas que debilitaron la coalición gobernante.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado

Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado

Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores “corporativistas” tras el revés en Diputados

Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores “corporativistas” tras el revés en Diputados

Milei vetó las leyes y busca respaldo en Diputados

Milei vetó las leyes y busca respaldo en Diputados

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Álvarez Agis criticó el rumbo económico y anticipó una pancita inflacionaria

Álvarez Agis criticó el rumbo económico y anticipó una "pancita" inflacionaria

Lo más popular
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
3

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
5

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
6

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Más Noticias
Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

Revés en el Congreso: el Gobierno anticipa más vetos y marca su rumbo electoral

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

En la capital: piden informes sobre vehículos municipales compactados

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Comentarios