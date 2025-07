Dirección y creación actoral: Constanza Espejo dictará un seminario intensivo sobre la Técnica Meisner

Constanza Espejo cerrará hoy su visita a Tucumán con un seminario intensivo sobre la Técnica Meisner, a la que suma recursos actuales propios para la dirección y la creación actoral. La actriz y docente presentó el domingo la obra “El huevo”, mientras que la propuesta de hoy se desarrollará desde las 15 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), destinado a actores y directores profesionales. La actividad se realiza en alianza con el Institute for Immigration Studies of Barry University (IIS de Miami, EEUU, donde está radicada) y con el apoyo del Ente Cultural de Tucumán, junto con el apoyo de We Art Foundation.