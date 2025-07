José Frías Silva (h), sobre la baja de retenciones: “Es positiva, pero la realidad del norte no cambia”

Sin embargo, remarcó que para la producción del NOA la medida no alcanza: “Tenemos un supuesto incremento del 20% en el precio, pero no es suficiente. No quiero parecer inconformista, sabemos lo difícil que está todo. Pero ya tenemos los resultados de la campaña, y no fueron buenos. Hubo mucha disparidad en los rendimientos, lo que nos genera un problema económico mayor”.