El Gobierno oficializó la eliminación de retenciones para la exportación de productos de minería

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”. A esto se suma el fuerte peso que tiene la minería en las economías provinciales. El documento oficial detalla que esta actividad representa el 80% de la capacidad exportadora en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.