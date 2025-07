Creció la demanda de dólares minoristas en el segundo mes sin cepo cambiario

En paralelo, el balance cambiario presentó en junio un superávit en la cuenta corriente de U$S 2.158 millones, impulsado principalmente por un ingreso neto de U$S 3.376 millones en la cuenta “Bienes”. Ese ingreso fue parcialmente compensado por salidas en los rubros “Servicios” (U$S 744 millones), “Ingreso primario” (U$S 465 millones) e “Ingreso secundario” (U$S 9 millones).