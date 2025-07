La decisión del FMI de aprobar la revisión de metas de la Argentina modificó el humor del mercado

Así las cosas, la métrica de reservas netas menos “ácida” de PPI, que no contempla como pasivos de corto plazo los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central y las obligaciones de Bopreal pagaderas a 12 meses vista, y de reservas líquidas mejorarán en U$S 2.000 millones con el desembolso. “Es decir, la primera trepará de un estimado de U$S 4.714 millones al 22 de este mes (último dato monetario disponible) a U$S 6.714 millones, mientras que la liquidez saltará de U$S 18.509 millones a U$S 20.509 millones, el mayor nivel desde fines de septiembre 2019. Sin embargo, la medida de reservas netas más “ácida”, que sí considera como pasivos de corto plazo lo antes excluido, permanecerá sin cambios en un estimado de U$S 88 millones, ya que tanto el activo (reservas brutas) como el pasivo del BCRA (depósitos del Tesoro en moneda extranjera) aumentarán en igual magnitud.