Cuando buscar el sueño perfecto se convierte en una pesadilla: los peligros de la "ortosomnia"

Síntomas a tener en cuenta

Según un artículo de investigación publicado en PubMed Central titulado “The Tale of Orthosomnia”, quienes sufren de ortosomnia comúnmente muestran síntomas como: ansiedad por la calidad del sueño, verificación constante de los datos del rastreador, extensión del tiempo en cama para inflar las puntuaciones y sensación de no haber descansado a pesar de pasar horas en la cama. El estudio subraya que los rastreadores de sueño son “registradores de datos, no herramientas de diagnóstico”.