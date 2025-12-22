Secciones
El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

La mínima fue de 22 °C. Las precipitaciones serían más fuertes durante la noche. El pronóstico.

HÚMEDO. Se espera un comienzo de semana marcado por las lluvias. HÚMEDO. Se espera un comienzo de semana marcado por las lluvias. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Las fuertes tormentas registradas durante la noche del domingo modificarán las condiciones del tiempo de este lunes, de acuerdo con el pronóstico, que anticipa una jornada gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura de casi 10 °C. La máxima de hoy llegaría a los 26 °C.  

La mañana comenzó con el cielo mayormente cubierto, con una humedad del 96% y con una temperatura mínima de 22 °C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las primeras precipitaciones se desatarían antes del mediodía.

El cielo continuará cubierto durante la siesta, mientras que la humedad y la nubosidad se mantendrán por encima del 85%. La temperatura máxima rondaría los 26 °C y se esperan nuevas precipitaciones, aunque con diferentes intensidades, durante la tarde. 

Hacia la noche, desde el SMN anticipan tormentas y la caída de una abundante cantidad de agua. La humedad se mantendrían por encima del 95% y la nubosidad sería de al menos un 85%. la temperatura se contraerá hasta los 23 °C.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico del tiempo para el martes anuncia tormentas durante la madrugada y algunas lloviznas por la mañana. La temperatura mínima sería de 22 °C mientras que la máxima rozaría los 30 °C. No se descartan algunas tormentas aisladas y de corta duración durante la siesta y la tarde. 

Para el miércoles, en vísperas de Navidad, el SMN anuncia cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con una mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C. La jornada podría cerrarse con lluvias. 

