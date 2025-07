El FMI avala la revisión del programa de reforma económica de Argentina y Milei espera un desembolso

Caputo: la necesidad de seguir acumulando reservas

“Se habla mucho de la acumulación de reservas y este es un programa que no ha hecho más que comprar reservas”, afirmó anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, en el programa “Las Tres Anclas” del straming Carajo. Destacó que el Gobierno compró U$S 25.000 millones en los primeros 18 meses. “Este es un programa que compra reservas, pero si uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital, entonces esas reservas se van en pagos de deuda”, dijo. Las reservas internacionales del Banco Central cerraron ayer en U$S 40.430 millones, sin intervención de la entidad en el mercado de cambios.