Según el FMI, el tipo de cambio está atrasado en Argentina: qué valor sugiere

En la actualidad, las reservas netas del Banco Central (BCRA) están en rojo por más de U$S 6.000 millones, y el país no ha cumplido con la meta de acumulación de U$S 5.000 millones fijada para esta primera etapa del programa. Caputo intenta conseguir un nuevo desembolso de U$S 2.000 millones y un “waiver” (dispensa) por el incumplimiento, que podría tratarse en la reunión del directorio del FMI prevista para este viernes 25 de julio.