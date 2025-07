Estancamiento del sector bionergético en Argentina: “Nos estamos pegando un tiro en el pie”

“Si no hacemos lo mismo que esos países, nos estamos pegando un tiro en el pie. No es solo un tema energético, es un tema productivo. Y eso es parte de lo que hoy se quiso reflejar. No estamos hablando únicamente de energía -aunque ese sea el nicho donde se comercializan estos productos-, sino de evitar perjudicarnos en lo referido a los precios que se manejan globalmente. No podemos quedarnos tan retrasados, porque cualquier movimiento en el corte de Brasil o de Estados Unidos impacta en los precios de nuestra propia economía y, por ende, en los ingresos de dólares que tanto necesitamos”, se lamentó.