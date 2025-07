Por qué cada vez más hombres eligen orinar sentados, según expertos en salud

¿Y en hombres sanos? No hay diferencias... ¿o sí?

Para quienes no presentan problemas urinarios o prostáticos, el estudio no encontró diferencias sustanciales entre orinar de pie o sentado en lo que respecta a flujo urinario, velocidad o volumen residual. No obstante, hay matices que merecen atención. Orinar sentado puede favorecer la relajación de los músculos del suelo pélvico y la cadera, algo que, con el paso del tiempo, podría representar una ventaja adicional en hombres mayores.