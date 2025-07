Milei y las “viudas negras” de un gobierno que vive pegándose tiros en el pie

El Jefe de Gabinete ha tratado de empezar a reunir voluntades, pero lo cierto es que los gobernadores por ahora le son esquivos y casi todos viven desairándolo. Se estima que los diputados, que dejarán pasar las vacaciones de invierno, luego irán por los fondos. “No estamos en una guerra. Estamos en una situación difícil ahora, debido a las elecciones porque nuestra premisa en no gastar y ellos piensan solamente en eso”, aventuró el ministro coordinador. “Es cierto que no tengo muchos elementos, pero conversaremos y trataremos que estas leyes por este período no rijan. Después, veremos”, se sinceró tendiendo puentes.