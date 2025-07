Por la carga tributaria, Milei embiste contra gobernadores

“El Estado prioriza el gasto corriente por sobre la inversión. Hay rutas que el sector privado no va a tomar, y obras que podrían reactivarse con fondos internacionales o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. El Estado debe usar fondos ya recaudados y asumir su rol, porque el privado no puede cubrir todo”, planteó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). En el mismo sentido se expresó Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina y presidente pro tempore del CPI. “El campo produce, pero sin caminos ni logística no puede crecer. La infraestructura lleva años abandonada y eso nos frena”, enfatizó. En tanto, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), afirmó que “sin confianza y previsibilidad no habrá inversiones ni obras. Debemos asumir la realidad si queremos liberar el potencial del país”.