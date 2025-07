Diosque presenta sus nuevos temas buscando conmover

- Hay algo de esa ironía algo ingenua del primer disco que reapareció en ‘Un poco de autocrítica’. Soy de los que piensa que se dice todo en la primera obra y luego se lo recrea. Tal vez sea una forma de cerrar un ciclo. Sobre la escena “emergente”, creo que hace tiempo que está mutando. Ya no sé si existe como tal. Hay artistas buenísimos haciendo cosas desde la independencia más absoluta, sin radar mediático. Si eso es estar “off”, me parece que es un “off” fértil. Igual, ya no me interesa tanto ubicarme: prefiero hacer, seguir sacando canciones, tocar, conmoverme y mover algo en los demás.