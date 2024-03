Diosque y Luchi Tagliapietra traen nuevas y viejas canciones

Uno y otro tendrán una “fechita” esta noche en La Casa (Entre Ríos 303), cada uno con su show. “La búsqueda del sonido es interminable, no me canso de buscar, tratando de trazar mi propia huella, sin ningún especial motivo”, agrega Luchi Tagliapietra. “Ahora me encuentro en pleno proceso de composición, a la vez que estoy grabando mi octavo álbum. En mayo sale el simple ‘¿Es cierto que la vida se escribe sola?’, una canción que me encanta y tiene un sonido y un tinte más clásico de lo que vengo haciendo”, adelanta Diosque.