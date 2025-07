Vacaciones de invierno con ciencia, robots y creatividad

Una tía y sus sobrinos

Lourdes es docente de nivel inicial y llegó con sus tres sobrinos, Agustín, de 8 años, Trinidad de 11 y Sofía de 13. “Me enteré por un grupo de WhatsApp del ministerio. Justo los chicos estaban en casa pasando unos días y no lo dudé. La idea es sacarlos un poco de las pantallas, pero también aprovechar lo que les gusta: la tecnología”, cuenta a LA GACETA. En una de las mesas de la muestra, los tres se fascinan con el Capibot, un simpático robot hecho con materiales reciclados. “Está entretenido, me gusta todo esto”, dice Agustín. “Yo voy a la escuela República del Uruguay y siempre me llaman la atención estas cosas”. Sofía, que estudia en la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, destaca: “Está buenísimo que se eduque desde el reciclaje”. Trinidad agrega: “Me gustaron mucho los robots con forma de animales, no pensé que los podíamos manejar”.