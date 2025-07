Milei, los nervios y el humo: sucesos más que llamativos que ocultan escándalos incómodos

Los secretos del avión y las valijas, las aproximaciones al caso $Libra, el set perdido 0-6 en el Senado el jueves pasado, la excusa de la niebla para no viajar a Tucumán, la necesidad de apelar el fallo por YPF y el dólar a $1.300 ponen nervioso a cualquiera. Javier Milei no conoce aquello de poner la “mente fría al servicio de un corazón caliente” porque lo suyo es fuego más que hielo y no parece tampoco que sepa cómo o quiera hacerlo. Ni siquiera se trata de convencerlo de que “caretee” porque es así y, político al fin, es probable que suponga que tales convicciones le gustan a la gente. Por eso, redobla siempre la apuesta y ante cada uno de esos temas prefirió servir él también con sus exabruptos como una cortina de humo más a la estrategia de llenar de elefantes la peatonal.