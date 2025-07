Kirchneristas y dialoguistas le marcaron la cancha a Milei con la reforma previsional

A viva voz

En una sesión en la que no faltó nada, el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, dejó en evidencia que el sistema electrónico de votación no funcionaba antes de que los proyectos sean puestos a consideración del cuerpo. Esto obligó a que los legisladores informen su postura a viva voz. Las pantallas de cada banca de los senadores para votar con su dedo y los tableros donde se exhiben los resultados tampoco funcionaban. “A mí me dijeron que Ezequiel Atauche fue y sacó el fusible de ahí del tablero, así que pídale a Atauche que ponga el fusible del tablero”, ironizó Mayans contra el presidente de la bancada de LLA y denunció que lo ocurrido fue “una vergüenza” que no había sucedido nunca antes.