Lo que tenés que saber: la niebla frustró la llegada de Milei pero el fervor patrio iluminó la fiesta de la independencia

La multitudinaria vigilia del 8 de julio en la plaza Independencia fue un éxito, con más de 60.000 personas disfrutando de los shows y el fervor patrio. La intendenta Rossana Chahla destacó la gran convocatoria y la importancia de no perder la identidad de estas celebraciones. Sin embargo, hubo disgusto entre los tucumanos que, a pesar de la suspensión del viaje presidencial, no pudieron acercarse a la Casa Histórica por el vallado de seguridad, sintiendo que la fiesta "era de ellos" y no del pueblo.