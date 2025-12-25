Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

La Navidad de 2006 halló a cientos de chicos deambulando o regresando a casa por las calles y avenidas de la Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo, que no resignaron la costumbre de ir a bailar después de brindis y fueron a reuniones organizadas en casas o locales. Ese año regía la ley de las 4 AM y los boliches no abrieron las puertas. “Los chicos están acostumbrados a salir en Navidad. La falta de boliches nos empujó a fiestas privadas”, dijo Ezequiel, de 20 años, “No encontrábamos qué hacer. Terminamos en una fiesta privada en la avenida Mate de Luna, donde no se cobraba entrada pero adentro se vendía la bebida”, añadió Lucía, de 20 años.