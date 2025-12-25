Por qué Ronald Araujo decidió frenar: vacaciones, fe y un viaje interior rumbo al Mundial 2026

El primer encuentro es un gag. Después de jugar un partido de fútbol en Solanas Vacation -un resort deportivo en Punta del Este-, tomamos unos gatorades en un bar, a metros de una de las canchas. Integramos un grupo de padres e hijos. Uno de los primeros propone una foto y pregunta a un vecino de mesa si puede sacarla, mientras hace el ademán de entregarle su celular. El vecino de mesa mira sorprendido y se señala, interrogando con el dedo índice, si queremos sacarnos la foto con él. Lo tomamos como una broma y le decimos que trate que entre todo el grupo dentro del cuadro.