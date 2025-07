"Limpiador de escenas del crimen" y "coordinador de duelos": conocé cuáles son los trabajos más raros y mejor pagados del mundo

El Pew Research Center define "clase media" como aquellos cuyos ingresos son de dos tercios al doble de la mediana nacional , que era de U$S 49.500 en 2024, según la Oficina de Estadísticas Laborales . Para un hogar de tres personas, esto se traduce en un rango de aproximadamente U$S 33,000 a U$S 99,000 anuales, y los trabajos mencionados en la lista generalmente caen dentro de este rango.