Art Basel sobrevivió a los malos augurios

El día no pudo ser menos propicio. En la misma jornada en la que Donald Trump ordenó el ataque a tres instalaciones nucleares iraníes, Art Basel, la feria de arte contemporáneo más importante del mundo, hacía balance de su última edición. Pese a que en el recinto en el que se celebraba la feria suiza se ha palpado estos días la preocupación por la escalada armamentística, el único bombardeo que llegó hasta Basilea fue el de los incesantes correos electrónicos presumiendo de ventas millonarias: una pintura (Mid November Tunnel, 2006) de David Hockney, vendida por la galería londinense Annely Juda a un coleccionista privado por entre U$S 13 y 17 millones, otra del artista Michael Armitage (In the garden, 2015) despachada por los galeristas de White Cube por más de U$S 3 millones…