Un globo de papel causó un incendio en una galería de Lules

Un incendio registrado durante la madrugada de Navidad generó momentos de tensión en el centro de la ciudad de Lules, luego de que un globo aerostático de papel provocara un foco de incendio en el Paseo del Palmar, ubicado en Av. 9 de Julio y calle Alberdi.
Según fuentes oficiales, el fuego se inició a las 2, cuando un globo cayó en la estructura de chapas plásticas colocadas sobre el patio interno del lugar.
En el sitio funcionan locales comerciales, una oficina municipal de Tránsito y una radial; ninguna de estas resultó afectada.
ALARMA. La gente estaba en pleno festejo cuando ocurrió el siniestro.
La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el foco, y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del edificio. Cuando se logró apagar el fuego, comenzó a llover a las 4.