Productores del NOA advirtieron desventajas e insistieron en la eliminación de retenciones

En declaraciones a radio Rivadavia de Buenos Aires, Kovarsky expresó su decepción con la gestión de Milei por no cumplir la promesa de eliminar de inmediato los derechos de exportación, recordando que el libertario "dijo que al asumir las iba a sacar. No solo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja".