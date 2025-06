Vuelven a incrementarse las retenciones a la soja

Sarnari enfatizó que los productores siempre han acompañado las necesidades de Argentina, y desde hace años pagan “retenciones injustas, que nos llevan cada vez más cerca de la rentabilidad negativa y que no vuelven en obras ni en servicios al interior productivo. Ya no se trata de parches temporales sobre un impuesto distorsivo que hemos soportado desde hace más de dos décadas, necesitamos una quita para poder seguir produciendo, que las reglas de juego sean claras y permanentes”. Por esa razón, indicó que necesitan tener rentabilidad en un contexto crítico, precios bajos, insumos caros, alquileres altos y retenciones, van en el sentido contrario al incentivo del productor. Frente a esa realidad, FAA resaltó su preocupación ante la omisión del Poder Ejecutivo de contemplar la situación de la soja y del maíz y no dar más plazo para gozar de la rebaja temporal de los derechos de Exportación.