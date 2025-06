Mostró una súper merienda buffet por $73.000: dónde se sirve y qué incluye

La merienda buffet se sirve en el lujoso Hotel Llao Llao de Bariloche. La experiencia es exclusiva, reconoce Terrazas, porque no todo el mundo puede acceder a ella. También cuenta que, para ir, lo recomendable es hacer una reserva. Aunque cuando consultó una primera vez le respondieron que no era necesario, cuando quiso reservar más tarde le informaron que ya no quedaba lugar. Sin embargo, junto a su pareja, se acercaron a probar suerte y encontraron una mesa.