Martín Fierro de teatro: la épica historia de amor por la que el "Puma" Goity ganó el oro

El teatro

El presidente de Aptra, Luis Ventura, se dirigió al escenario y expresó: “Ustedes están formando parte de un hecho histórico. Que haya llegado un Martín Fierro de Teatro significa que estamos escribiendo una historia que va a quedar grabada en la memoria de la cultura nacional . Me parecía que el teatro tenía que tener un reconocimiento... Acá está la gente que quiere al teatro, acá están todas las marquesinas, está el arte. Es el primer intento, no sé si va a salir bien, mal o regular, pero el intento está, no nos dejemos vencer”.