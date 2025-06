El punto preocupante del plan económico

Algunas especificaciones: desempleado no es quien no trabaja sino quien no trabaja pero busca activamente un empleo. Quien no busca es un inactivo, y se puede serlo por muchos motivos. Por ejemplo, por edad (un niño), por otras prioridades (un estudiante de tiempo completo) o, y esto sí sería un problema, por considerar que no hay posibilidades de conseguir un empleo, y dentro de ellos están quienes intentaron durante un tiempo pero perdieron las esperanzas (desanimados).