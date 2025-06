Esta es la hora más peligrosa para irse a dormir, según un médico

Cuando se trata del descanso, parecen no haber puntos medios, tampoco negociaciones. Dormir entre siete y nueve horas es la cantidad de sueño que nuestro cuerpo necesita. Pero hay otros parámetros que no se deben descuidar, o las consecuencias pueden ser considerables. Para algunos especialistas, hay horarios límite que no se deben cruzar.